Facket: Vi kommer att försöka rädda så många jobb som möjligt

Under onsdagen meddelade Volvo Cars att 1300 tjänstemän om varsel. Beslutet togs i måndags efter förhandlingar.

– Det är ledsamt och tråkigt och kommer att vara en smärtsam process för många, säger Jörgen Olsson klubbordförande unionenklubben Volvo Cars.

Han menar att facket är en förståelse för företagets intentioner att ställa om strukturellt, men hade hellre sett en mjukare omställning än den hårda vägen som Volvo Cars nu väljer.

– Vi har under två års tid jobbat med frivillig omställning, och det lyckades vi bra med. Men under 2020 stannade allt upp, den stora osäkerhetsfaktorn i världen gör att folk inte vill byta jobb och hela arbetsmarknaden är ganska orörlig just nu, så då beslutade företaget om en tvingande process, säger han.

Förhandlingar inom kort

Förhandlingar om exakt vilken personal som berörs av varslet förväntas att påbörjas nästa vecka.

– Nu sitter vi och förbereder inför förhandlingarna för att hjälpa medlemmarna på bästa sätt, först och främst för att de inte ska behöva lämna företaget men också för att de som kommer att tvingas lämna ska få göra det med schyssta villkor och stöd för att kunna ta sig vidare i arbetslivet, säger Jörgen Olsson.