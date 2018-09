Första höststormen i antågande

– Vid lunchtid på fredag börjar de första kastvindarna dyka upp i södra Skåne och sen kommer fler och fler hårda vindbyar under eftermiddagen. Blåsten blir mer ihållande samtidigt som den rör sig norrut längs västkusten, säger SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

Hon säger också att mellan vindbyarna kan det bli tillfälligt lugnare, men att vinden ändå kommer att öka i intensitet under fredagen.

I Halland och Bohuslän varnar SMHI för stormbyar under fredagen. Det kan bli upp till 28 m/s i byarna. Sent fredag kväll och under natten till lördag har stormen även nått in över Vänern och delar av Dalsland och södra Värmland.

”Kan falla träd över vägarna”

– Jag skulle råda att inte gå ut fredag kväll om man är i de här trakterna, och att tänka sig för om man ger sig ut på vägarna, för det kan falla träd. Ska man åka någonstans på fredag kan det vara idé att inte vänta till kvällen utan försöka starta resan lite tidigare på dagen, säger Tora Tomasdottir.

Den som har tänkt sig en segeltur på havet vid Västkusten bör förstås inte heller sikta in sig på fredag eftermiddag. På Skagerack är det klass 2-varning för storm och längre söderut längs västkusten klass 1-varning för kuling. Det kan också bli högt vattenstånd i Skagerack.

– Det kan också komma regn och kanske någon enstaka åskknall, men det är inte regnet som vi varnar för i första hand utan vinden. Däremot kommer Norge att få väldigt mycket regn, säger Tora Tomasdottir.

Kulingvarning längs hela kusten

Kulingvarning gäller dessutom för hela den svenska kusten under fredagen, alltså även på landets östra sida.

I norra Lapplandsfjällen är det blåsigt i dag och även under fredagen, på grund av en storm som drog in över Norge i går.

Under lördagen väntas vindarna över västra Sverige långsamt minska och röra sig norrut mot de södra fjälltrakterna.

Men värst drabbat väntas Danmark bli där stormen Knud kan komma att uppnå orkanstyrka i vindbyarna.

