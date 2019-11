Här söker polisen med drönare efter den försvunna flickan

Sökarbetet efter den försvunna 17-åriga flickan fortsatte under torsdagen. Inget genombrott har ännu gjorts i sökandet. Engagemanget hos frivilliga är fortfarande stort.

– Det är jätteviktigt, vi måste hjälpas åt. Det här måste vi bara lösa tillsammans. Jag har ett barnbarn i liknande åldern och jag känner att det här är hjärtefrågor, vi måste bry oss, säger Anette Swahn, frivillig Missing People.

Polisen är fortfarande i stort behov av tips från allmänheten.

– Behovet är stort, det finns dagar där vi inte vet var den här flickan har befunnit sig. Hon har varit försvunnen några dagar innan anmälan kom in till polisen. Vi har fått in många tips men vi vill gärna ha in fler, säger Anna Göransson, polisens presstalesperson.

Mannen som misstänks för mord på den 17-åriga flickan är fortsatt anhållen. Senast under fredagen måste åklagaren fatta beslut om han ska begäras häktad.