Nils från Ljungskile har levererat fem ambulanser till Ukraina

I klippet ser du Nils Abrahamssons egna bilder från sin senaste resa till Ukraina.

Den första resan till Ukraina ägde rum i mars. Då hade engagemanget i hemorten Ljungskile med omnejd varit stort för att fylla ambulansen med sjukvårdsmaterial och andra förnödenheter. Så pass stort att man även fick köra ner två minibussar för att få med alla donationer.

I maj gick nästa tur, den här gången med tre ambulanser. Inför leveransen av dem femte ambulansen nu i juli var läget annorlunda.

– Intresset för att donera har svalnat jättemycket, men behovet är gigantiskt, säger Nils Abrahamsson.

Fick söka skydd i Charkiv

Till vardags är Nils Abrahamsson lastbilschaufför, men han körde ambulans några år i sin ungdom. Så förutom att köra ambulanserna till Ukraina har han även kört sjuktransporter i landet.

I juli befann han sig i området kring Charkiv. Men då kom kriget väldigt nära. Ambulansen de körde slutade fungera och medan han reparerade skadan fick de ta skydd bakom ukrainska stridsvagnar.

Nu när han återigen landade i Ljungskile och sensommar-Sverige tog han ett beslut att bromsa in engagemanget, för en liten stund.

Satsat egna pengar

Resorna, inköpen och all tid som lagts runt omkring har kostat hårt på privatlivet, men också ekonomiskt. Nils Abrahamsson vill inte ge de exakta siffrorna, men säger att donationer från allmänheten har täckt ungefär hälften av omkostnaderna. De pengarna han själv lagt in kommer till stor del från att han sålde den segelbåt han sparat till under 20 år för 1,2 miljoner.

– Jag har tänkt mycket på varför jag faktiskt valde att göra det här. Men jag ångrar mig inte, det gör jag absolut inte.