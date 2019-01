Här träffar de äldre flest hemtjänstanställda

– Det skapar en stor stress, inte bara för de äldre, utan också för personalen, säger Magdalena Elmersjö, lektor i socialt arbete på Södertörns högskola, till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt Magdalena Elmersjö är det väl känt att omsorgsrelationen mellan de äldre och personalen är mycket viktig för en god omsorgskvalitet.

– Det är där personalen lär känna den äldres behov och önskemål, och kan följa förändringar i behoven, säger hon.

I Götene är snittet hälften

Statistiken från Kolada bygger på kommunernas egna mätningar av hur många hemtjänstpersonal som besöker äldre, från 65 år och uppåt, som får minst två besök om dagen. För 2018 har 232 kommuner rapporterat in uppgifter till Kolada. I nio kommuner, bland annat Smedjebacken i Dalarnas län, ligger snittet på under tio personer. I Västra Götaland är det de äldre i Götene, Öckerö och Partille kommuner som träffar lägst antal hemtjänstanställda: i genomsnitt tio respektive elva under mätperioden.

I siffran ska inte trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård ingå. Men enligt Nyhetsbyrån Siren kan det finnas skillnader i hur kommunernas insamling och inrapportering går till.