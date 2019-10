Kim delar på sin bil med andra: ”Det bästa som har hänt”

I dag finns det flera tjänster och appar som möjliggör uthyrning av privatbilar. Kim Wahlgren från Göteborg har varit registerad som uthyrare i över ett år.

– För många är bilen den käraste ägodelen och sådana personer kanske aldrig hade nappat men för mig är bilen ett medel för att mig från A till B och då är denna tjänsten perfekt, säger Kim Wahlgren.

Täcker kostnaden för bilen

Under en månad har det blivit upp till 40 uthyrningar för Kim, de flesta hyr bilen under 24 timmar.

– Jag har fått in mellan 2 000 till 2 500 i månaden. Nu senast fick jag in 4 000 kronor, när det blir så mycket går jag till och med plus. Då är det mer pengar än vad bilen kostar mig, säger han.

Kim Wahlgren tror att delningsekonomin kommer att växa och han oroas inte över att låta andra köra hans fordon.

Nyckel i box i bilen

När någon ska hyra ut sin bil via tjänsten som Kim använder sig av installeras en box i bilen som gör att bilägaren slipper lämna ut nyckeln. Den som hyr bilen kan då låsa upp bilen med hjälp av appen BankID. I boxen finns även en gps-sändare som spårar bilens position.

– Får någon för sig att stjäla bilen så skjuter de sig själva i foten eftersom man måste använda BankID för att legitimera sig, säger Kim Wahlgren.

Fler visar intresse

Ett av företagen som sysslar med bilddelning i Göteborg är Ciao Ciao Carsharing. I dag nyttjar över 1700 göteborgare deras app för att hyra ett fordon och de har 18 bilägare registerade. Men vdn Carl Törnström menar att företaget kommer att växa.

– Cirka 300 bilägare har anmält intresse för att vara med i tjänsten, säger han.