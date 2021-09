Kraftig ökning av viltolyckor i Västsverige

Under de senaste tre åren anmäldes 10 919 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet, en ökning med 57 procent. Under januari till augusti har det rapporterats sammanlagt 6 141 viltolyckor i Västra Götalands län. Det är 506 fler än i fjol. Därmed följer länet utvecklingen i landet.

– Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år. År 2020 minskade olyckorna något, men nu ser vi en uppgång igen, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Flest olyckor på hösten med rådjur

Oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. I Västra Götalands räknas med omkring 2 300 incidenter, motsvarande 30 per dag.

– I gryning och skymning löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp, Var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm.