Mia Skäringer historisk – prisas efter succén i Scandinavium

Under gårdagen hade Mia Skäringer Lázár sin sjätte föreställning med showen Avig Maria – No more fucks to give i Scandinavium.

Det var också den sjätte utsålda föreställningen och med den blev hon historisk. Ingen annan enskild artist har tidigare sålt ut Scandinavium sex gånger. Tack vare detta fick komikern i dag ta emot en rekordutmärkelse från det kommunala bolaget Got event.

– Mia är en alldeles egen superkraft som inspirerar och provocerar. Hon ger perspektiv på dåtiden, röst åt samtiden, styrka och hopp för framtiden. Jag är tillsammans med alla fantastiska kollegor oerhört stolt över att Mia valt Scandinavium inte mindre än sex gånger. Och vilken publik, helt enastående och magiskt!, säger Lotta Nibell i ett pressmeddelande, vd på Got event.

Mia Skäringer Lázár och Got events vd Lotta Nibell vid ceremonin för utmärkelsen. Foto: Got event

Totalt har över 55 000 personer sett showen i Göteborg.

Rekord för Skäringer både i Stockholm och Göteborg

Showen hade premiär hösten 2018. I mars i år avslutade den Kristinehamnsbördiga Mia Skäringer Lázár sin vårturné med samma föreställning i Globen i Stockholm efter att sålt ut arenan fem gånger.

Även där blev det ett nytt publikrekord. Sammanlagt har Skäringer Lázár sålt över 300 000 biljetter till showen.

Efter rekordet i Stockholm skrev komikern bland annat följande på sitt Instagramkonto: ”I efterhand är det kanske det jag är mest stolt över i hela min karriär. Att jag vågade göra det som passade mig utifrån den människa jag är och det jag trodde på. Och att det just är den kompromisslösheten som tagit mig ut på den här spetsen.”

Den nuvarande hösturnén avslutas med ett sista stopp i Kristianstad den 30 november.