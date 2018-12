Närhälsan ökar säkerheten med väktare och utbildning

Närhälsans policy är att receptionsdiskar ska vara öppna. Det handlar om att ge patienter ett bra bemötande, men även om att utforma disken så att den ger en säkerhet för personalen.

Facket anser att de öppna receptionerna utgör en fara för personalen, men arbetsgivaren tycker inte att stängda receptioner är en bra lösning för att öka säkerhet. Istället vill man satsa på utbildning för personalen, och väktare i de fall det behövs.

– Väldigt många av de här frågorna och oron, det bottnar i att man behöver kunskap. Kunskap i hur man hanterar svåra situationer, säger Bengt Hansson, Närhälsans säkerhetschef.

Säkerhetsutbildningar för chefer

Enligt Bengt Hansson är en stängbar glasrutas vara eller icke-vara på en receptionsdisk inte den viktigaste faktorn för att skapa säkerhet. Det finns andra funktioner som är viktiga.

– Man kan inte bara se till de fysiska faktorerna. Systematisk utbildning av all vår personal pågår hela tiden, man behöver kunskap för att kunna bemöta en svår situation. Sedan ska det finnas möjlighet för personal att få hjälp från kollegor, och även kunna gå till ett rum och låsa om sig om det behövs, säger han.

Närhälsan genomför riktade utbildningar om säkerhet till sina anställda som ett led i sitt säkerhetsarbete.

– Framförallt våra chefer har vi gett lite mer nu de senaste åren i samband med introduktion. De får en halvdag med säkerhetsfrågor, framförallt förebyggande arbete men också hur man tar hand om sin personal ifall något skulle inträffa, berättar Bengt Hansson.

Trygghetsskapande insats

Närhälsan arbetar med riskanalyser och tittar på hur andra offentliga miljöer arbetar när man bestämmer hur receptionerna ska utformas. Det man har kommit fram till är att öppna receptioner är det bästa ur både tillgänglighets- och säkerhetssynpunkt. Man räknar även med att de fysiska hotsituationerna är ytterst få.

– Att vi har tagit in en väktare i samband med händelsen på Kungshöjd berodde dels på händelsen, men vi stod också i begrepp att bygga om receptionen. Det är en trygghetsskapande insats vi gör att plocka in en väktare under en tid, tills vi fått ordning och reda, säger han.

Är det ett bra sätt att säkerställa trygghet för personal, att ta in väktare?

– Det är ett av medlen vi har tillgång till för att skapa trygghet. När något inträffar höjer vi säkerhetsnivån för att höja tryggheten för personalen.

Men tar man inte då till åtgärder efter att själva incidenten inträffar?

- Ja, men som jag sa tidigare, de förebyggande åtgärderna är viktigast. Dels att vi arbetar med utbildning i säkerhet, men också hur vi bygger rent fysiskt, så vi aldrig hamnar i en hot- och våldssituation överhuvudtaget.

Och det är här som ni och facket har olika syn på vad som är mest säkert?

– Ja det finns en skillnad i synsätt mellan facket och oss.