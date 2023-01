Signalfel gör hälften av spåren i Göteborg obrukbara

Spår på 8-16 inte kan lämna Göteborgs centra på grund av felet och det i sin tur leder till förseningar och inställda tåg.

– Just nu beräknas signalfelet vara till klockan 15. I vår app uppdateras vad som gäller för varje avgång. Men generellt kan man säg att pendeltåg kan komma att ställas in då det finns flera avgångar per dag till skillnad från andra tåg som ska längre, säger Göte Andersson på Västtrafik till ttela.

Exakt hur många tåg mellan Göteborg och Vänersborg som kommer ställas in finns ingen information om i nuläget. Enlligt Västtrafik kan en lösning vara att tågen vänder i Gamlestan istället för Göteborg.