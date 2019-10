Sonen dog i cancer – nu trampar hon in miljonbelopp

När vi på SVT Nyheter Väst bad vår publik att tipsa om eldsjälar i det västsvenska samhället fick vi tips om Ann Högberg. Hon förlorade sin 17-åriga son i cancer när han bara var 17 år gammal.

Träningen blev viktig i Anns sorgeprocess. Via gymmet hon gick till fick hon höra talas om Spin of Hope, ett spinningevent med syfte att samla in pengar till Barncancerfonden. Sedan 2016 är Ann Högberg ordförande i föreningen Lidköping mot Cancer. Föreningen består av tio eldsjälar som ser till att det varje år arrangeras ett Spin of Hope i Lidköping.

Har samlat in stora summor

För tre år sedan fick de ihop 200 000 kronor, men sen dess har det vuxit. Under årets event deltog 3000 cyklister och sammanlagt fick man in över en miljon kronor.

22-åriga Erik Elvmarker som arbetar som instruktör i spinning är en annan av eldsjälarna i föreningen.

Hur mycket tid lägger du ner på det här?

– Ja, det blir nog 6-7 timmar varje vecka. Det är lite saker varje dag, säger Erik Elvmarker.

Nu siktar föreningen Lidköping mot cancer mot ett än större arrangemang nästa år. I april 2020 räknar de med att fylla Lidköping arena med 500 cyklar och tusentals deltagare.

Vad ger det dig tillbaka att arrangera detta?

– Jag känner att jag gör nytta och jag gör något för Felixs skull, säger Ann Högberg.