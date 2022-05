Stort polispådrag i Göteborg inför Paludans möte

Stram kurs-politikern Rasmus Paludan som gjort till vana att bränna en koran vid sina möten har fått tillstånd för tre möten i Västsverige under torsdagen. Ett i Göteborg vid Frölunda torg, ett i Borås och ett i Trollhättan.

I Göteborg posterades ett stort antal poliser ut redan tidigt på morgonen.

– Vi finns där för att säkerställa allmän ordning, samtidigt som vi värnar om yttrandefriheten och möjligheten till opinionsyttringar, säger kommenderingschef Anders Börjesson.

Bussar till och från Frölunda torg har ställts in under dagen och den närbelägna Frölundaskolan har sagt att de ska ta in vakter för att hindra elever från att gå till torget. Kulturhuset är öppet som vanligt men har stängt en entré.

Enligt polisens insatsledare på plats är det en större polisinsats jämfört med förra gången Rasmus Paludan var på Frölunda torg. Polisen ser i nuläget ingen koppling till nattens skottlossning eller morgonens billexplosion i Frölunda.