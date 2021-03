Mötet ska enligt tidningen DI hållas under fredagsförmiddagen, efter att Volvos ledning tidigare i veckan fått omfattande kritik för bonusarna till ledningen under pandemiåret 2020, samtidigt som bolaget fått omfattande stöd från staten. Dessutom ändrades bonusreglerna i bolaget under fjolåret.

Både regeringen, storägare och underleverantörer har varit starkt kritiska till att Volvo betalar ut bonusar trots att man fått statligt stöd.

SVT Nyheter Väst söker Volvo för en kommentar.