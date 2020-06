Flera stora evenemang ställs in – så påverkas Göteborg

De stora evenemang som ställs in i Göteborg är Gothia Cup, Way Out West, Håkan Hellström på Ullevi och de ekonomiska konsekvenserna är stora.

– Vi har en besöksnäring som omsätter 47 miljarder kronor och vi ser i stort sett att 90 procent av den omsättningen är borta. Vi är en evenemangsstad och det har varit en av de stora anledningarna att besöka Göteborg, Peter Grönberg till SVT Nyheter Väst.

Hotelldirektören Jessica Vialleton har arbetat i 27 år på Hotell Eggers, hon berättar att inget kan jämföras med den kris som corona fört med sig. En pandemi som har satt djupa spår.

– Juli ser tuff ut just nu. Juli förra året var den bäst belagda månaden, då en 92 procent beläggning. Nu hoppas vi på att få 50 procent i beläggning, det skulle göra oss glada, säger Jessica Vialleton.