Allvarliga bristningar – så ser det ut över landet

Siffrorna är beräknade på andel kvinnor som fått allvarliga bristningar vid vaginal icke instrumentell förlossning. Det är ungefär 94 procent av alla vaginala förlossningar som är icke instrumentella – med det menas att varken sugklocka eller tång har använts.

Bristningar bör ligga under 1,9 procent – flera län ligger sämre till

Graviditetsregistret har ett målvärde där andelen bristningar bör ligga under 1,9 procent. Rikssnittet ligger just under på 1,8 procent medan Västerbotten ligger på hela 3,1 procent under perioden juli-september 2018. Kvinnans ålder och övervikt hos den som föder är något som kan påverka hur stort barnet blir och ju större barn desto större risk för bristningar.

Maria Smedberg, medicinsk chef för obstetriken i Umeå, menar att utbildningar med fokus på bristningar kan ha gjort att siffrorna gått upp.

– Dels är statistiken över en kort tid och vi har ju svängningar. Det kan även vara att vi haft mycket utbildning och pratat om bristningar. Då finns det en tendens att antalet bristningar ökar, då man är så benägen att inte missa en bristning att man hellre sätter den diagnosen, säger Smedberg.