Ansträngt vårdläge i jul – svårt att bemanna alla pass för regionen

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, konstaterar att läget just nu är ansträngt. Det är svårt att bemanna alla pass då personal på flera håll är sjuka plus att man har försökt att tillmötesgå önskningar om semester. För till exempel en sjuksköterska som kan tänka sig att hoppa in och ta extrapass kan regionen erbjuda 3000 kronor för ett 6-timmars pass.

Men tycker du att bemanningen räcker?

– Om inget oförutsett inträffar räcker den. Men vi vet inte var pandemin tar vägen. Det kan komma väldigt många patienter. Vi följer det och vidtar åtgärder från dag till dag, säger Brita Winsa.

De hjälpåtgärder som kan vara aktuella om läget blir ännu mer ansträngt i exempelvis Skellefteå är att man transporterar patienter till Norrlands universitetssjukhus. Vad som också har diskuterats är hur man kan hjälpa grannlänen som har en annan situation än Västerbotten.

Krislägesavtal inte aktuellt

Framförallt är det Västernorrland vars läge bedöms som ”mycket ansträngt” som eventuella hjälpinsatser diskuterats – förutsatt att smitt- och sjukdomsläget inte försämras i Västerbotten.

Vårdförbundet gick ut häromdagen och menar att läget är så akut att krislägesavtal bör aktiveras, vad tycker du?

– Vi har tittat på det men bedömer inte att det är nödvändigt i nuläget. Om vi aktiverar det skulle det innebära att vi använder personalen väldigt många fler timmar i veckan. Det önskar vi inte utan att vi önskar att många ska få åtminstone några dagar ledigt under helgerna.

Var går gränsen för att aktivera?

– När vi uttömt alla våra möjligheter att hjälpas åt, ta extrapass och fördelat personal över länet – då kan vi aktivera det.