Snart invigs Sara kulturhus i Skellefteå – febril aktivitet: ”Nu är det dags”

Det råder febril aktivitet både ute och inne vid personalingången på Torggatan på östra sidan av det nya kulturhuset, döpt efter författaren Sara Lidman.

– Och då är det ändå mindre folk här nu än vad det har varit, konstaterar Sara kulturhus vd Maria Ekberg Brännström.

Hon berättar att allmänheten till att börja med kommer att kunna komma in huset via norra entrén på Trädgårdsgatan eller via ingången till biblioteket. Hotellentrén på östra sidan kommer inte att öppnas förrän hotellet står klart för att ta emot gäster i mitten på oktober.

Kommunens byggledare Erik Johansson fyller i:

– Till att börja med blir det också provisorisk plattläggning vid biblioteksentrén och arbetet som avdelningen samhällsbyggnad genomför på Kanalgatan blir klart nästa år.

Vd känner lugnet inför öppningen

Enligt dem båda är det mesta i det nya kulturhuset annars nu klart. Men inte de två stora scenerna.

– Det handlar framförallt om att färdigställa ljuset och tekniken så det blir färdigt i slutet av september, berättar Erik Johansson.

Och trots att det är tusen och en saker att fixa så här sista veckan så är vd:n lugn.

– Jag är inte nervös, det känns bara fantastiskt att vi nu äntligen ska få öppna.

Under torsdagen får kronprinsessan och prins Daniel en guidning i huset som SVT Nyheter Västerbotten redan kikat in i.

I klippet ovanför får du följa med in i kulturhuset.