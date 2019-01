Bonus ska lösa lärarbristen i Norsjö

I våras bestämde sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Norsjö för kommunen ska satsa sex miljoner kronor på ett batteri av olika bonusar för att få bukt med den akuta lärarbristen. Knappt hälften av lärarna på skolan var då behöriga.

”Visar att det är rätt sak att göra”

Målet var att nå minst 70 procent lärarbehörighet. Men den senaste prognosen pekar på att det blir bättre än så. Kanske 80 procent.

– Vi vågar inte riktigt tro på det än innan vi ser att det blir verklighet. Men det visar ju att det här är rätt sak att göra, säger Therese Berg, verksamhetschef utbildning.

Studerande får viss lön

Åtta stycken läser nu till lärare under minst tre år och får en viss lön under tiden på distans. Ett par andra lärare har flyttat till Norsjö eller säger att de ska göra det och kan då också få del av bonusen. Under tiden går några pensionerade lärare in och täcker upp så att andra kan studera.

I klippet berättar elevassistent Cathrine Eklund varför hon nu pluggar till lärare.