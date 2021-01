Det senaste om snöovädret i Västerbotten

Ovädret har medfört ett antal elavbrott. Värst drabbade just nu är Skellefteåkrafts kunder runt Dalkarså, Sikeå och Lögdeå där drygt 700 kunder är utan el.

– Vi har folk ute som åtgärdar problemen just nu. Vi räknar med fortsatta störningar under dagen men just nu är det ändå under kontroll. Vi gör allt vi kan för att lösa de problem som uppstår så fort vi bara kan, säger Elin Ala, pressekreterare på Skellefteå Kraft.

I Holmsund är 50 av Umeå Energis kunder utan el.