Trasiga staket och gräsmattor – så syns spåren efter snöovädret i Umeå

Det är många fler skadeanmälningar som kommit in till Umeå kommun än ett vanligt år. Normalt sett så brukar det komma in mellan 50-60 anmälningar, men under den senaste vintern så kom det in 120 till kommunen.

Karl Forsell i Umeå är en av de som drabbats av den hårda vintern. Hans staket var bara två år gammalt, men gav vika. Men han är alltså inte ensam.

– Jag behöver inte skämmas. Jag har sett många staket som har gått sönder, säger Karl Forsell.

