Under tisdagen infördes eldningsförbud i hälften av kommunerna i länet, och under onsdagen anslöt ännu fler till förbudet. Till sist var det bara Dorotea, Vilhelmina och Åsele kvar, men under onsdagseftermiddagen meddelade man att det även där kommer att vara förbjudet att elda från och med torsdagsmorgonen från och med klockan 08:00.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och införs eftersom det just nu råder hög brandrisk i skog och mark runt om i länet.