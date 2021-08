En tredje dos vaccin väntas för västerbottningarna

Under tisdagen kom Folkhälsomyndighetens besked om att en stor del av den svenska befolkningen kommer erbjudas en tredje dos under nästa år. Just nu planerar Region Västerbotten för att erbjuda alla över 80 år sin tredje dos av vaccin mot covid-19.

– Under sena hösten räknar vi med att kunna dela ut den tredje dosen till äldre och riskpatienter. Under nästkommande år kommer resterande grupper att få sin tredje dos, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare.

Högt tryck på primärvården

En tredje dos innebär att det kommer krävas fler resurser för att klara vaccinationstakten.

– Det blir en ökad belastning framför allt på primärvården, säger Ronny Lestander.

I klippet hör du Ronny Lestander berätta vad en tredje dos innebär för vården och vårdskulden länet.