– Vi har haft två tuffa säsonger där vi inte hade tillräckligt med beläggning. Det fanns ingen annan utväg än att ansöka om konkurs, säger Fredrik Sidevärn, delägare av hotellet.

Nu är det konkursförvaltaren som kommer att ta över verksamheten.

– Kittelfjäll växer men vi har inte lyckats att få in mer folk under veckorna till hotellet. Helgerna har det gått bättre men inte under veckorna, säger Fredrik Sidevärn.