Här skadar sig flest äldre vid halka

Att det tenderar att bli halkigt längs gång- och cykelvägar uppe i vår landsände är inget nytt. Men siffror från Socialstyrelsen, som tagits fram av nyhetsbyrån Siren, visar att det faktiskt är upp till tio gånger fler äldre som skadar sig efter fall relaterade till snö och is i Västerbotten jämfört med Skåne. De som räknas in i statistiken är personer över 65 år som tvingats uppsöka sjukhus- eller specialistvård, besök vid vårdcentraler har inte räknats in.

Men det skiljer sig inte bara stort sett till hela landet utan även bland kommunerna i Västerbottens län är det stor skillnad på antalet äldre som behöver söka vård till följd av olyckor.

Flest skadade i Bjurholm

Bjurholm har den högsta siffran i hela landet och det är hela 10,1 personer, per tusen invånare, som tvingats uppsöka vård till följd av halkskador. Men på andra ställen i länet är siffran mer lik rikssnittet på 3,4, i Dorotea till exempel är det 4,1 personer som skadats.

– Det är förvånanade. Att det är stor skillnad i landet beror på att säsongen är längre här i norr. Men att det skiljer så mycket i Västerbotten, det borde inte vara någon större skillnad, säger Lillemor Lundin-Olsson, professor i fysioterapi på Umeå universitet, till SVT Nyheter.

”Träning minskar risken för fall”

Att skillnaderna är stora kan bero på flera faktorer enligt Lillemor Lundin-Olsson. Bland annat kan det bero på att halkbekämpning kan skilja sig åt i kommunerna men även på hur pass benägna de olika sjukhusen är på att lägga in folk för vård.

– Men sedan kan det bero på i vilken fysisk funktion man är i. Rent generellt är träning den åtgärd som ger allra mest resultat och minskar risken för fall, säger Lillemor Lundin-Olsson.

Se hela listan i faktarutan nedan.