Här stormar Jan in i Hemavan

Enligt SMHI:s prognos kommer det under fredagseftermiddagen blåsa upp mot 28 sekundmeter i byarna i Hemavansområdet, vinden väntas avta under natten mot lördag. I klippet ovan ser ni hur det såg ut under fredagsförmiddagen.

– Det är jätteblåsigt, säger Samuel Hedman som tog bilderna i klippet ovan vid tiotiden i förmiddags.

Stefan Johansson äger järnhandeln i Hemavan:

– Det är hårda vindar. Ibland kan man inte se något. Det är inte så mycket folk, alla håller sig inne. Alla liftarna är stängda, säger han till SVT Nyheter Västerbotten.

Även i Tärnaby är liftarna stängda.

– Det är andra gången på sex år som Ingemarbacken stänger, berättar han.