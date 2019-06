Inbrottsvåg i länet – Grannar som har anmält

Klockan 10:30 under söndagsmorgonen fick polisen i Västerbotten in larm om ett villainbrott i Vilhelmina tätort, det var en granne som hade upptäckt inbrottet.

En halvtimme senare kom nästa samtal om ett misstänkt inbrott, även då var det en granne som hade upptäckt något misstänkt.

Under söndagen har det kommit in tre stycken anmälningar om villainbrott i Vilhelmina. På midsommardagen var det tre anmälda villainbrott i Dorotea. Tillvägagångssättet är detsamma, tjuvarna har tagit sig in via garagefönster eller fönster på sidan av villan.

Tjuvarna tar ofta saker som är lätta att få med sig, i två av fallen i Dorotea saknas smycken och kontanter.

Var uppmärksamma och ring grannarna om ni är bortresta

”Polisen vill göra allmänheten uppmärksam på okända personer och fordon som rör sig i bostadsområden. Notera registreringsnummer, samt beskrivning av personen/personerna.” – från polisens hemsida

Polisen når du på telefon 114 14 och vid pågående brott eller akuta händelser ring 112.