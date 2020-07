Inlandsbanan positiv trots coronapandemi

Kommunägda Inlandsbanan har framtidstro, trots att man under de senaste åren tappat en del viktig godstrafik och trots att man den här sommaren tvingades ställa in all persontrafik på grund av coronapandemin.

– Godset går ju bra. Förutom de här stora systemtappen mellan Sveg och Uppsala, så har den andra godstrafiken upprätthållit eller till och med ökat lite under coronatiden, säger Inlandsbanans vd Peter Ekholm.

Tappar turister

Ekholm beskriver coronaåret 2020 som ett hack i skivan och tror att tåget har en starkt framtid. Han får medhåll av Johnny Holmgren som är chef på Storumanterminalen och också sitter i styrelsen för Inlandsbanan. Han menar att Storuman, Östersund och Gällivare har ett bra läge där europavägar och järnvägar möts på ett gynnsamt sätt och att godstrafiken inte påverkats så mycket av pandemin. Däremot märks stoppet av persontrafik i sommar.

– Det blir ju mindre turister som kommer med järnvägen. Det är ju negativt för alla kommuner längs Inlandsbanan, säger terminalchef Johnny Holmgren.