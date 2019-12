Inställda bussar från Hemavan – halkbekämpning pågår

Väglaget är fortfarande mycket problematiskt på vissa håll i länet efter det väderomslag som drog in över länet natten till söndag. Även om SMHI:s klass 1-varning har upphört, så finns det fortfarande vägar där det är svårt att ta sig fram. En av dessa är E12:an till och från Hemavan där Länstrafiken igår ställde in vissa turer, och även i morse valde att ställa in trafiken. Någon vidare prognos finns ännu inte.

– Det är jättesvårt. Det har helt och hållet att göra med vädret, och hur mycket halkbekämpning man hinner. Trafikverket försöker, men det är också en utmaning att få sand att stanna, säger Harriet Söder.

”Det är lite stökigt”

På Hemavans fjällcenter har trafikläget ställt till det för en del av gästerna.

– Det är lite stökigt, det är en del gäster som inte tagit sig fram, och det är gäster som inte riktigt vet hur de ska ta sig hem. De är lite bekrymrade, jag vet inte riktigt hur de har tänkt det hela. Det går ingen buss imorgon på nyårsafton heller, säger Ann Eriksson som jobbar på fjällcentret.