Reapriser och klimatångest – högaktuellt på samma dag

Varannan svensk väntas handla under Black Friday, visar en rapport från Svensk handel. Enligt prognosen väntas handeln under just den här dagen växa med upp emot 15 procent, något som främst beror på att många väljer att julhandla.

Men samtidigt så har skolstrejkarrörelsen Fridays For Future och nätverket KlimatSverige utlyst global strejk för klimatet. Över hela världen kommer manifestationer att hållas, liksom på minst 135 platser i Sverige.

Vi har träffat Karin Holmstrand som är en av talarna under manifestationen, och Mona Lidén som är centrumledare för Utopia i Umeå – Går köpfest och klimatmanifestation att kombinera?