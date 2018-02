Lyckat författarbesök i Dorotea – efter insamling

Dorotea kommun har dragit in på författarbesöken eftersom ekonomin i kommunen är ansträngd. Serietecknaren Mats Jonsson tog därför saken i egna händer och samlade in pengar för att kunna besöka Dorotea. Och insamlingens mål nåddes efter bara några timmar. Totalt kom 18.000 kronor in.

Under onsdagen var Mats Jonsson och föreläste i Dorotea. Totalt kom ungefär 30 personer och lyssnade på honom.

– Det var jättetrevligt. Det finns ett stort kulturintresse i Dorotea, säger Gaby Bisping (DKL) är ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Dorotea.