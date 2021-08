Mahmoods familj är fast i Afghanistan – saknar papper för att bevisa sina uppehållstillstånd

Mahmood kom till Sverige 2015, men har totalt varit på flykt i nio år. I juli kom beslut från Migrationsverket att hans fru och tre barn, som är 17, 15 och 9 år, i Afghanistan fått tillfälligt uppehållstillstånd för familjeåterförening.

Uppehållstillstånden skickades till Sveriges ambassad i Pakistan, eftersom det är där ärenden som som handlar om uppehållstillstånd handläggs.

Det oroliga läget har gjort att familjen inte kunnat ta sig dit för att hämta uppehållstillstånden.

– Vi kan inte hantera känsliga handlingar på något annat vis än att vi vet att de kommer till den person som ska ha dem. Vi följde de rutiner vi har och kunde inte när handlingarna skickades förutse den här händelseutvecklingen i Afghanistan, säger Annica Dahlqvist presskommunikatör på Migrationsverket.

Åkte 10 timmar för att hämta uppehållstillstånden

Mahmood ringde därför till ambassaden och bad dem skicka tillbaka uppehållstillstånden till Vilhelmina, för att han sedan skulle kunna skicka dem till familjen. Men istället har de blivit liggande på Migrationsverket i Stockholm sedan den 17 augusti.

– Det fick vi veta under onsdagen. Då åkte vi ner så fort vi kunde med bil till Migrationsverket i Stockholm för att kunna fota uppehållstillstånden och skicka ner till Kabul. Men det var försent, säger Ulla Albinsson som åkte ner med Mahmood.

Barnen och mamman ska vara uppsatta på den så kallade “svensklistan” och fick besked om att infinna sig vid Svenska ambassaden i Kabul.

Stoppades vid flygplatsen

Familjen lyckades under torsdagen ta sig fram till ambassaden och fick kliva på bussen till flygplatsen. Men väl på flygplatsen fick de inte komma in – eftersom de inte hade papper för att bevisa att de hade rätt att komma in till Sverige.

- När det gäller den här evakueringen så är Migrationsverkets uppgift kvotflyktingarna. I den här frågan är det andra aktörer som styr. Vi kan inte uttala oss om de här delarna. Vi förstår att det här är situationen är frustrerande men det är UD som ansvarar för evakueringen av svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige, säger Annica Dahlqvist.

Ulla och Mahmood har nu fotat av de tillfälliga uppehållstillstånden och hoppas att de får kontakt med familjen för att kunna skicka ner det till dem.

Under fredagen vid lunch blev situationen ännu värre när UD kom med besked om att evakueringen är avslutad. Mahmood har haft en kort kontakt med sin fru som sitter i en lägenhet i Kabul.

– Hon gråter och behöver hjälp. Hon är trött och ledsen. Jag är jätteorolig och vet inte vad jag ska göra. Det är jättefarligt i Afghanistan nu, säger Mahmood, som är väldigt tagen och har svårt att prata om det som hänt.

Mahmood har en hotbild mot sig i Afghanistan och och vill på grund av detta inte ställa upp på bild.