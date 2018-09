Professor: ”Chansen att få plats på ett äldreboende har halverats”

Mellan år 2000-2015 ökade medellivslängden med 2,5 år enligt Socialstyrelsen och äldrevården har inte lyckats hålla samma takt.

Nu väntas stora ålderskullar få problem med att få plats på ett äldreboende.

– Det stämmer att vi blir äldre och är friskare idag, men det som inte har ändrats är den sista tiden i livet. När man blir gammal och skruttig, den perioden har inte blivit kortare, utan kommer bara senare, säger Mats Thorslund, professor emeritus i äldrefrågor vid Karolinska institutet.

Många blir äldre samtidigt

Under vissa perioder föds fler barn än vanligt, en sådan period var bland annat under 40-talet, och kurvan har följt ett symmetriskt mönster där det även fötts många barn och barnbarn till 40-talisterna under 60- och 90-talen. Dessa grupper kommer enligt Mats Thorslund att vända upp och ner på äldrevården.

– Sedan sekelskiftet har dina chanser att få en plats på ett äldreboende halverats. Antingen kommer vi behöva skjuta till oerhört mycket mer resurser eller så kommer vi få anpassa oss efter en mer europeisk modell där familjen själva tar ett större ansvar över sina äldre, säger Thorslund.

Svårt att få en plats

Redan idag är det svårt för många att få en plats på ett äldreboende och landets kommuner har inte hängt med i äldrevårdens utveckling enligt Thorslund. Exempelvis rapporterade Norsjö kommun 2015 att de hade 30 dagar väntetid till särskilt boende, medan äldre i Storuman kommun fick vänta i snitt 105 dagar.

– Om vi vill behålla samma standard som idag så måste vi fördubbla insatserna, vi måste ha bättre framförhållning. Nu kan väntetiderna vara så långa i vissa kommuner att när man väl kommer in så är man redan ordentligt dålig, säger han.