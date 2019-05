Publiken ska hjälpa till att förhindra sexbrott på festivaler – Brännbollsyran först ut 

Sexualbrott i samband med festivaler och konserter har uppmärksammats stort de senaste åren. Sedan tidigare har Brännbollsyran i Umeå, Way Out West, Lollapalooza Stockholm, Storsjöyran och Eksjö Stadsfest gått ihop under satsningen Dare to care för att förebygga sexuella övergrepp.

Nu tas nästa steg där publiken ska involveras och bli brottsförebyggare.

Volontärer ska ge tips

Först ut i satsningen är Brännbollsyran som startar på torsdag. Arrangören bakom Brännbollsyran, Peter Arkhult, berättar att 20 personer från RFSU kommer finnas på plats. De leder samtal om bland annat ömsesidighet och ger tips för hur man ska kunna ingripa om man ser någon som inte verkar respektera andras gränser. Ordningsvakterna på Brännbollsyran har också fått extra utbildning för att arbeta förebyggande.

– Vi vill skapa en publikkultur där man ser efter och tar hand om varandra, säger Peter Arkhult.

”Kan inte göra det själva”

Polisen i Umeå välkomnar initiativet, säger Henrik Isaksson, insatschef med ansvar för Brännbollsyran.

Kan man verkligen lägga det här ansvaret på publiken, är det inte fler poliser som behövs?

– Vi ska upptäcka och förebygga brott men vi kan inte göra det själva, säger Henrik Isaksson, insatschef vid polisen i Umeå med ansvar för Brännbollsyran.

Därför behöver publiken hjälpa till med att förhindra festivalövergrepp – hör polisen och arrangören i klippet