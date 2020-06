Rekordmånga björnar har skjutits i vår – Jägare: ”Nåt har gått fel”

Det är framförallt för att skydda de känsliga renhjordarna under kalvning på våren som länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på björn. De senaste åren har elva björnar skjutits under skyddsjakten i Västerbotten medan avskjutningen i grannlänen har varit betydligt högre. För tre år sedan var scenariot med hög avskjutning under skyddsjakten liknande i Norrbotten och då beslutade länsstyrelsen att ställa in licensjakten.

– Ja, vi befarar att det blir så här i Västerbotten i år, säger björnjägaren Tobias Lundmark i Sorsele. Det liknar ingenting att man mass-tar så många björnar, dessutom skjuts de flesta björnarna från helikopter och jag tycker att länsstyrelsen misslyckats med sin rovdjursförvaltning, säger han.

Länsstyrelsen: Finns en risk

Michael Schneider som är rovdjursansvarig vid länsstyrelsen menar att det varit nödvändigt att nästan tredubbla avskjutningen under skyddsjakten på björn. Han menar att björnstammen i Västerbotten är så pass kraftig att den tål den ökade jakten.

Men hur ser du på jägarnas oro att själva licensjakten i augusti och september är i fara?

– Ja, tyvärr kan det bli så, vi vet inte riktigt ännu innan vi sammanställt inventeringarna hur det blir men det finns en risk att det inte blir någon licensjakt, säger Michael Schneider.