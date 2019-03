Reseexperten Per J Andersson: ”Enormt intresse för tågresor”

Jag tycker inte vi ska skylla på andra länder och ta det som anledning att strunta i klimat- & miljöansvar; för vi står för betydligt större klimatskadliga utsläpp per person än de i t ex Kina. Vi bor i ett rikt land och kan influera andra till förändring. Åker alltid tåg numera dit det finns spårförbindelser. Bilen används lite numera och då mest för lite längre resor till äldre anhöriga på annan ort. Fordonet behöver bara tankas en gång per månad och då med biogas, som är betydligt mer ekonomiskt och rent jämfört med bensin. Inne i stan tar jag mig fram med elcykel: överlägset snabbaste färdsättet och utan parkeringsproblem.