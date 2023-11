Risk för snöoväder i Västerbotten – meteorologen: ”Trafikkaos”

Under fredagen kommer ett snöfall in över länet som kommer öka rejält under lördagen – samtidigt som temperaturen stiger. Något som kan göra det halt på vägarna.

SMHI har gått ut med en orange varning för snöfall i bland annat Robertsfors och Skellefteå. Hela länet omfattas av en gul varning för vind i kombination med snöfall.

– Trafikkaos kan absolut ske, kör långsamt och håll avstånd, säger Tora Tomasdottir.

Gatudriftchefen: ”Besvärligt”

På Umeå kommun har man redan börjat förbereda sig inför helgens väder genom att rensa brunnar från löv och se till att bemanningen är tillräcklig.

Per Hilmersson, gatudriftchef, hoppas på att helgen bjuder på snö.

– Regn är besvärligt, det är svårare att lösa än snö. Sen vill man inte att det ska komma någon kombination, säger han.

Peppar personalen

Även i Lycksele kommun gör man sig redo för helgen.

– Vi peppar personalen, det är mer psykologisk förberedelse, säger Karin Gottfridsson, gatudriftchef Lycksele kommun.

Hur ska man förbereda sig inför helgens snöoväder? Hör Tora Tomasdottir i videon.