Trots löften om extrapengar – oro över gatubelysning i Hökmark

Hökmark som är en mycket utsträckt by skulle först få kvar kring 40 av 140 lampor.​

– Man får inte vara så respektlös och arrogant och ta beslut där det inte finns en susning om konsekvenserna, säger bybon Gunilla Hedlund.​

Backade efter protester

Skellefteås politiker har backat efter byarnas massiva protester. Där finns nu 20 miljoner kronor särskilt avsatta i budget för belysning på landsbygden. Första belysningsärendet tas upp i samhällsbyggnadsnämnden nästa vecka.​

– För oss är det viktigt att det finns belysning utanför tätorterna säger ordförande Sara Keisu (S).​

Ärende för ärende, by för by ska nu gås igenom i nämnden. Men i Hökmarksborna som litar inte på politikernas löften och tänker under hösten kalla andra byar till stormöte för att säkra att lyset blir kvar på landsbygden.

Hör bybon Gunilla Hedlung i klippet ovan.