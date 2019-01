Fjällskolan i Risbäck, Dorotea, kommer hålla stängt under fredagen med anledning av stormen Jan. Foto: Anna Widell

Skola håller stängt på grund av stormen Jan

Fjällskolan i Risbäck, Dorotea, har under dagen fattat beslut att hålla stängt under fredagen med anledning av stormen Jan.

I Vilhelmina kommun övervägde man under dagen att stänga skolor i morgon en så blir det inte utan man avvaktar.

Fjällkommunerna i länet håller ett vakande öga på stormen Jan som under kvällen drar in över Västerbotten. Både räddningstjänst och hemtjänstpersonal är de som främst kommer att arbeta i blåstens första led. Men även skolorna och skolskjutsarna är på spänn. Hittills har bara en skola i länet fattat beslut om att hålla stängt under morgondagen. – Fjällskolan i Risbäck kommer att vara stängd imorgon men övriga skolor planerar att hålla öppet, säger Sara Eliasson, kommunikatör i Dorotea. Väntar med beslut I Vilhelmina avvaktar man för att se om skolorna kommer kunna hålla öppet under morgondagen och kommer att gå ut med eventuella stängningsbesked på sin webbplats och i sociala medier. – Vi satte klockan 14 som deadline och har haft möte med räddningschefen, och det ska ju blåsa 25 meter per sekund. Men eftersom vi inte vet exakt hur det blir så bestämde vi att hålla öppet, säger Christer Staaf, förvaltningschef för grundskolan. Formellt är det rektorerna som beslutar om eventuell stängning och det kan bli ett nytt beslut i morgon bitti om skolskjutsarna inte tar sig fram. ”Vädret kan variera mycket” Vilhelmina kommun har sex grundskolor, varav fyra är byskolor och två av dem fjällskolor. – Vi har ju mycket ovanliga förhållanden här. Eftersom vår kommun har två dalgångar så kan också väderförhållandena variera mycket. Vi får se hur det blir, helt enkelt, säger Christer Staaf. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!