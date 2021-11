Svårt att neka ovaccinerad utbildning

En grundskola kan inte neka en elev att komma till skolan för att hen inte är vaccinerad. Pågår smittspridning krävs kanske distansundervisning, men skolplikten gäller alltid.

– Elever i grundskolan har skolplikt och har därmed rätt till utbildning. Det finns ingen möjlighet att skilja en elev från en utbildning annat än enligt reglerna om avstängning, säger Per Eriksson, jurist vid utbildningsdepartementet.

Avstängning är något en rektor kan besluta om då andra elevers trygghet eller studiero måste säkras. Det har inte med vaccinering att göra, utan kan bli aktuellt om en elev exempelvis varit våldsam.

– På samma sätt är det med rätt till utbildning i gymnasieskolan. Den som antagits till ett program program har rätt att fullfölja utbildningen. Och den som antagits till en kurs på komvux har rätt att fullfölja kursen, säger Per Eriksson.

Arbetsplatsens regler

Gymnasie- och komvuxelever kan i likhet med grundskoleelever också stängas av, men inte för att de tackat nej till vaccin. Bestämmelserna om avstängning går dock lite längre för gymnasie- och komvuxelever. Om de bedöms som uppenbart olämpliga att göra praktik på en arbetsplats så kan de stängas av helt eller delvis från utbildningen. Exempelvis kan en elev som begått narkotikabrott stängas av från praktik inom sjukvården.

– Sådant kan också förekomma på en yrkeshögskola eller en högskola. Det är då bestämmelserna för arbetsplatsen som är aktuell.

Folkhögskolor

Men vad gäller då för folkhögskolor?

– Folkhögskolan brukar beskrivas som helt fri och frivillig. Den är i princip inte lagreglerad alls, utan reglerna är en sak mellan anordnaren och den studerande, säger Per Eriksson.

TT: Så folkhögskolorna är unika i det här sammanhang.

– De är definitivt en del av utbildningssystemet, men unika i att de är så oreglerade.

Högskola och universitet

Alla högskole- och universitetsstudenter – kan de nekas utbildning på grund av att de är ovaccinerade?

Det korta svaret är: I princip nej.

– Det finns inga regler vad gäller högskoleutbildning att man kan vägras utbildning på grund av att man inte är vaccinerad, säger Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet.

Men principen gäller inte fullt ut. Västerbotten har som första region i landet beslutat att medicin- och vårdstudenter som är ovaccinerade mot covid-19 inte får göra sin praktik i regionens verksamhet. Regionen pekar på skyldigheten att se till patientsäkerheten.

Kan inte tvingas

– Det finns inga nationella regler om regioner är skyldiga att ta emot studenter, utan det regleras genom avtal. Regionerna har ju sina regelverk att förhålla sig till, och i det här fallet har regionen bedömt att man inte kan ta emot ovaccinerade studenter, säger Mikael Herjevik.

Fortfarande har lärosätet – i det här fallet främst Umeå universitet – en skyldighet att ordna praktik. Men universitetet kan alltså inte tvinga regionen att ta emot studenter.

Enligt Magnus Hultin, universitetets vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning, har endast en ovaccinerad student omplacerats av regionen och det fallet låg till grund för regionens principbeslut.

Universitetet har avtal med fler regioner i norr, och en student kan byta studieort om så krävs.

Även sjuksköterskeelever i Dalarna behöver vaccinpass för att få göra praktik, har SVT Dalarna rapporterat.

Alternativ praktikplats

Tillbaka till gymnasieskolan, som ju också har utbildningar med praktik. Kan en blivande undersköterska på vårdprogrammet nekas praktik på en arbetsplats därför att hen är ovaccinerad?

Skolverket skriver på sin hemsida att om en viss arbetsplats inte skulle kunna ta emot en elev som inte är vaccinerad behöver huvudmannen i första hand försöka hitta en alternativ praktikplats för eleven.

Det finns vissa möjligheter att ersätta arbetsplatsförlagd utbildning med skolförlagd utbildning. Men kan man ställa krav på arbetsplatsförlagd utbildning? Då kommer man in på tillämpning av reglerna i det enskilda fallet som jag inte vill ge mig in på, det är upp till huvudmännen att tillämpa dem, säger Per Eriksson.