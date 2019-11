Trafikverket: Hårt väder trolig orsak bakom motorstopp på Holmöfärjan

Motorhaveriet på Holmöfärjan Capella på lördagen ledde till att passagerare evakuerades och vinschades upp med helikopter. Enligt Trafikverkets Färjerederi som utreder händelsen var det förmodligen ett säkerhetssystem som utlöstes automatiskt.

– Eftersom det var så pass kraftig sjögång så misstänker man att det här säkerhetssystemet uppfattade det som att något var fel och slog till, och då gick inte motorn att manövrera, säger Ingrid Jarnryd, kommunikationschef på Trafikverkets Färjerederi.

”Vädret tilltog”

Sjöfartverkets sjö- och flygräddningscentral JRCC uppger att det under lördagen rådde grov sjö med vind på cirka 20 meter per sekund. Men Ingrid Jarnryd vill inte uttala sig om huruvida turen borde ha ställts in.

– Det är upp till varje befälhavare ombord att avgöra om man ska köra sin tur eller inte. Vädret kan ju också snabbt förändras och den här dagen tilltog det under färden.

”Förstår att det upplevs som traumatiskt”

Ingrid Jarnryd menar att händelsen visar att de rutiner som finns fungerar.

– Det kan ju upplevas som att det här skulle vara väldigt unikt eller väldigt farligt. Men hela händelsen visar att följer man rutiner så finns alltid hjälp att få. Jag har själv aldrig vinschats upp i en helikopter men jag förstår att de som varit med om det upplever det som traumatiskt.