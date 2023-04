Wilma Gerklevs häst attackerades av hund på Umåkers travbana: Fullständigt söndertuggad

Det var på tisdagen som Wilma var ute och tränade med sitt sto. De joggade runt i trav på travbanan då det plötsligt small.

– Från ingenstans kom det en hund. Jag fattade inte vad som hände. Den sprang efter och försökte bita tag i magen och i benen på hästen, säger Wilma Gerklev.

Till slut lyckades hon få in ”Cuba” i stallet, men hunden fortsatte sin attack.

– Hunden bara fortsätter att hugga tills hästen ramlar ihop, hon kunde inte stå längre. Hästen är helt söndertuggad i princip, säger Wilma.

Hundägaren hamnade under hästen

Hundägaren kom in till stallet och kastade sig över hunden, i samma veva som hästen föll. Hundägaren hamnade under hästen och fick föras med ambulans till sjukhus. Till slut lyckades man släpa ut den aggressiva hunden ur stallet och stänga in den.

Polisen kallades till platsen. En anmälan om grov skadegörelse har upprättats.

Oklart om det går att rädda hästen

När SVT pratade med Wilma Gerklev under onsdagsmorgonen hade hästen vårdats i Ulltuna utanför Uppsala av veterinärer under natten och hon hade ännu inte fått några besked om hur det skulle gå.

– De undersöker henne för fullt. Det är först efter det som det går att avgöra om det går att göra något. Man måste ju väga in vad hon får för liv efteråt.

Länsveterinär Annelie Grip Hansson säger att ärendet ännu inte har lämnats över till dem från polisen.

– De ringde i går, men vi har ännu inte fått in någon anmälan.