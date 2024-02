Andreas i Sundsvall överlevde plötsligt hjärtstopp – ”Det är mycket som gör att jag lever”

ICD står för Implantable Cardioverter Defibrillator, dvs en inopererad apparat som kan korrigera och defibrillera allvarliga hjärtrusningar.

Det är en liten dosa med ytterhölje av metallegering och väger ca 80 gram. I dosan finns ett batteri och elektroniska komponenter.

ICD-n registrerar via elektroderna hela tiden hjärtaktiviteten.

Vad kan en ICD göra?

Den kan ge tre slags åtgärder: Pacemakerstimulering mot för långsam rytm, pacemakerstimulering mot för snabbt rytm och chock.

ICD-n opereras oftast in under huden nedanför vänster nyckelben. Den placeras på framsidan av bröstmuskeln under huden och underhudsfettet.

källa: Svenska Läkaresällskapets patientinformation