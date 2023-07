Åtalad 24-åring i Ångemordet nekar till mord: ”Vi skulle egentligen bara stjäla en jacka”

Sedan tidigare är fyra personer dömda för inblandning av mordet på en 20-årig man i Ånge i december 2019. Den misstänkte 24-åringen har sedan dess hållt sig undan, men greps tidigare i år utomlands och blev utlämnad till Sverige.

Nu ställs han in för rätta och han erkänner rånet i Ånge – men inte mordet.

På flykt i tre år

Under andra rättegångsdagen förhörs den 24-årige mannen som under tre års tid har varit på flykt i Libanon. Ett 20-tal förhör har gjorts med den åtalade men han har hittills vägrat att uttala sig. Men under rättegången valde han att prata.

För första gången ger den åtalade mannens sin beskrivning av händelseförloppet. Enligt mannen själv är det inte han som orsakat den 20-årige mannens död.

Tortyrlika förhållanden

Det var under tortyrliknade förhållanden som 20-åringen avled. Mordoffret hade tejpats hårt runt hals och huvud och dog genom kvävning.

– Jag rörde aldrig tejpen, säger den misstänkte mannen.

Rättegången fortsätter på måndagen.

I videon ovan kan du höra de anhörigas målsägandebiträdes reaktion på vittnesmålet.