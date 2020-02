Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Per Nordlund vd Nysäter Wind tror att det ska bli ordning i parken nu. Foto: Ylva Holmgren, SVT

Byggherren hoppas på ordning med ny entreprenör

Under torsdagen var Arbetsmiljöverket på plats i Viksjö för att reda ut de brister som är kända på arbetsplatsen. Per Nordlund vd för byggherren Nysäter Wind tror att det kan bli ordning på arbetsplatsen nu när en ny entreprenör kommer in.

