Fem personer begärda häktade för bland annat förberedelse till mord i Sundsvall

Det hela har att göra med den stora polisinsatsen i Sundsvallsområdet under helgen, där de fem misstänkta personerna greps och anhölls sent under söndagseftermiddagen.

Personuppgifterna för alla de fem anhållna är ännu så länge belagda med sekretess, med hänsyn till förundersökningen.

De häktningsskäl som anges av åklagarsidan är – utöver det att de misstänkta brotten ger minst ett och ett halvt års fängelse vid fällande dom – att de misstänkta kan försöka förstöra och undanröja bevis om de sätts på fri fot.

För två av dem hänvisas det till en risk att de fortsätter sin brottsliga verksamhet om de släpps ut, och för en av de misstänkta menar man att det finns en risk att hen avviker, till exempel flyr utomlands.

De fem häktningsförhandlingarna hålls under torsdagseftermiddagen och fredagsmorgonen, med början klockan 13.15.