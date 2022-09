Flera nykomlingar på Västernorrlands riksdagsbänk – här är dina ledamöter de närmaste fyra åren

Jörgen Berglund (M) sitter sin andra riksdagsperiod. Berglund, tidigare yrkesofficer, är distriktsordförande för M och var tidigare kommunalråd i Sundsvall en period. Han är ledamot i riksdagens försvarsutskott.



Malin Larsson (S) sitter på ett av socialdemokraternas fyra mandat. I riksdagen sedan 2018, tidigare politiskt verksam i Sundsvall. F d anställd på Kronofogdemyndigheten, sitter idag i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.



Peter Hedberg (S), är färsking i rikspolitiken – och yngst av länets riksdagsledamöter, 30 år gammal. Hedberg är idag ordförande i kommunfullmäktige i Kramfors kommun.



Anna-Belle Strömberg (S) från Örnsköldsvik hoppade in i riksdagen för ett år sedan och ersatte ersatte Stefan Löfven som lämnade riksdagen under hösten 2021. Strömberg är syster till Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande i länet de senaste åren.

Peder Björk (S) även han en nykomling i riksdagspolitiken. Björk var kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall under sex år, men hoppade 2020 av och blev sakkunnig först på civildepartementet och senare finansdepartementet.

Anne-Li Sjölund (C) fick hoppa in när Emil Källström bestämde sig för att hoppa av politiken. Sjölund blev ordinare i riksdagen i september 2021.



Isabell Mixter (V). Näst yngst, 33 år gammal, men rutinerad från både regionpolitik och kommunpolitik. Mixter kryssades in i riksdagen.

Sverigedemokraterna har numera två representanter från länet:

Ulf Lindholm, idag gruppledare för SD i Timrå kommun. En av fyra rookies som riksdagsledamot. Lindholm jobbar idag som svetsare på ett företag i Birsta och har flera uppdrag i Timrå kommun samt i kommunförbundet.



David Lång, stockholmare som är riksdagledamot för Örebro. Den ende av de nio som inte har någon koppling till länet. Lång har suttit länge – han kom in riksdagen redan för 12 år sedan. Han är ledamot i Skatteutskottet och tidigare medlem i SD:s partistyrelse.