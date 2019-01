Förslag att öppna BB i Sollefteå – på deltid

Idag har barnmorskorna beredskap för att kunna följa blivande mammor i Ådalen till Sundsvall eller Örnsköldsvik – det kallas ”Caseload”-modellen och poängen är att en barnmorska ska ha huvudansvaret under hela graviditeten, ända fram till förlossning.



Nu pekar Sjukvårdspartiet på att modellen inte fungerar fullt ut, och kritik har kommit både från föderskor och personal.

Bland annat är uppfattningen bland barnmorskorna att beredskapstiden utnyttjas dåligt. Sjukvårdspartiet menar att det istället vore bättre att lår att BB öppnas under dagtid, måndag till fredag.

Omföderskor på BB i Sollefteå

Pia Lundin (Sjvp), regionråd i opposition, säger till SVT att tanken är att det är omföderskor som skulle kunna förlösas under de premisserna.

– De förlossningarna är i regel mer okomplicerade, säger hon.



Ett fast team i Sollefteå ska då kunna ta hand om alla kvinnor i Ådalen under och efter graviditet. Omföderskor med tidigare normal förlossning och friska graviditeter erbjuds att föda i Sollefteå, under trygg och säker form, skriver partiet i en motion som ska läggas fram till regionfullmäktige.

175 förlossningar per år enligt förslaget

Partiet ser förslaget som ett första steg mot att kunna öppna BB i Sollefteå igen.



Tidigare hade BB cirka 350 förlossningar per år – enligt Pia Lundin skulle det här förslaget innebära att runt 175 förlossningar skulle kunna utföras i Sollefteå.