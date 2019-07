Homosexuella män hindras från att ge blod

Emil Nordfjell, vice ordförande i SSU i Västernorrland, anser att Socialstyrelsens regelverk är föråldrat och diskriminerande och han driver nu frågan politiskt.

– Det spelar ingen roll för de här reglerna om jag skulle ha haft ett förhållande i 20 år, har friskt blod och lever på ett icke riskfyllt sätt. För dem är det en risk att jag ligger med män.

I en motion till SSU:s förbundskongress vill han se en utredning av regelverket kring blodgivning och förbundsstyrelsen yrkar på bifall.

Högre risk för blodsmitta

Orsaken till karenstiden på ett år är enligt Socialstyrelsen att män som har sex med män löper högre risk att drabbas av blodsmitta.

– Jag tror definitivt att man kan förena patientsäkerhet med regler som platsar 2019 och som inte tar med föreställningar om att homosexuella män har smutsigt blod. Det jag skulle vilja se i praktiken är ett regelverk som behandlar individuellt risktagande snarare än att säga nej till män som råkar ligga med män, säger Emil Nordfjell.

Översyn av karenstider

I Kanada har karenstiden för blodgivning för män som har sex med män sänkts från tolv till tre månader.

Under hösten 2018 inleddes en översyn av Socialstyrelsens föreskrifter där man bland annat ska se över vilken typ av testmetoder som används för att påvisa smittor som kan överföras via blodtransfusioner och bedöma längden på karenstider efter riskexponering. Nya föreskrifter beräknas vara klara under andra halvan av 2020.