Kalldusch för anställda – Voon har ställt in löneutbetalningarna

Beskedet är en följd av den akuta likviditetsbristen.

Dels har Region Västernorrland kvittat sina krav på Voon genom att minska utbetalningarna med 830 000 kronor. Dels har Handelsbanken dragit in sina krediter till föreningen. Det skedde i slutet av förra veckan.

Hemlig organisation

Anställda som inte kan betala sina räkningar kommer att få akut hjälp via en organisation som hålls hemlig.

– Vi har beslutat att inte offentliggöra vilken organisation det rör sig om, säger Voons styrelseordförande, Nils-Gunnar Molin.

SVT: Är det sjukhusgruppen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus som skjuter till pengar om det behövs?

– Som sagt har vi bestämt att inte namnge den organisation det handlar om, säger Molin.

Rekonstruktion i sikte

Molin menar att Handelsbankens besked att frysa vårdcentralens konto har försatt Voon i en besvärlig situation. På kontot fanns miljonbelopp, säger han.

Han säger också att Voon räknar med att personalen ska få sina pengar relativt snart. Planen just nu är att styrelsen ska träffa en jurist under onsdagen i syfte att begära en företagsrekonstruktion hos Ångermanlands tingsrätt i mitten av veckan. I det läget räknar Voon med att personalen får lön via den statliga lönegarantin.

Löften om lån och borgen

I planen ingår också att insamlingen av pengar fortsätter i syfte att visa att det finns nya pengar och en grund för rekonstruktionen av Voon. Under måndagen hade insamlingen gett 1,25 miljoner men då tillkommer lånelöften och borgenslöften från privatpersoner och företag. Enligt Nils-Gunnar Molin har man fått löften om lån och borgensåtaganden som överskrider det man fått in i kontanta medel, dvs mer än 1,25 miljoner.

SVT: Vem är mottagare av dessa löften?

– Det är gruppen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus som är mottagare av dessa, säger Molin.

Privat upprop – skänk en tjuga

Enligt Molin har det också tagits privata initiativ.

På Facebook sprids just nu en uppmaning att swisha en tjuga till Voon. Bakom uppmaningen som riktar sig till hela landet står en privatperson med anknytning till Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

Långsiktigt står emellertid Voon och faller med Region Västernorrland som betalar den vård som de 8 000 patienterna får vid vårdcentralen. Där kommer beskedet om lönestopp som en nyhet.

Väcker förvåning

Gunn-Britt Milioris som haft löpande kontakter med Voon sedan vårdcentralen öppnade är förvånad.

– Jag, måste säga att det är anmärkningsvärt. Vi ställer krav på att det ska vara välskötta företag som tillämpar kollektivavtalet när vi tecknar avtal,och Voon har uppfyllt de kraven. Den här situationen som uppstått måste lösas lokalt mellan arbetsgivaren och arbetstagarnas organisationer, säger Gun-Britt Milioris, ansvarig för Fritt Vårdval i regionen.