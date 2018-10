Ingen fara för stammen när björnar skjuts i nödvärn

Årets björnjakt i länet var slut i början av september. Då var kvoten på 40 björnar fylld. Men det händer att björnar skjuts även när jakten är slut. Under helgens älgjakt utanför Junsele fick en jägare skjuta en björn i nödvärn. Jägaren och hans hund ska ha passerat ett ide och björnen gjorde då utfall.

Påverkar inte björnstammen

På Länsstyrelsen tror man inte att det påverkar björnstammen.

– Vi har tittat på det där, det var ju även en björn som sköts i nödvärn förra året. På 15 år har vi haft sju-åtta incidenter, så det har inte påverkat stammen. Sen är det ju björnar som blir påkörda av tåg, och även bil, men vi sammanställer ju alltihop innan vi fattar nya beslut, säger Karin Saltin vilthandläggare Länsstyrelsen i Västernorrland.

Efter att en inventering av björnar gjorts utökade länsstyrelsen antalet björnar som får skjutas i Västernorrland, från cirka 20 till 40.

– Vi har höjt tilldelningen de senaste två åren eftersom vi har en högre björnstam än vi trodde att vi hade, säger Karin Saltin.

Målsättning 200 björnar

Målsättningen är att det ska finnas runt 200 björnar i Västernorrland. Vid inventeringen 2015 konstaterades att det fanns mellan 350 och 360. Hur många björnar som finns just nu i länet finns ingen exakt siffra på, men senaste två åren har 82 björnar skjutits under licensjakten och Karin Saltin uppskattar att tio björnar dödats på annat sätt under den tiden.

– Vi ska räkna björnarna igen 2020, då ska vi göra en ny inventering och innan dess ser man inte riktigt antalet.

Karin Saltin säger de björnar som skjuts nu inte ligger på länsstyrelsens bord.

– Björnjakten är ju slut för längesedan, och de här björnarna är ju skjutna i nödvärn, så då är det ju en polissak.